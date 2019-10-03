Определились стартовые составы «Краснодара» и «Хетафе» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

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Происшествия В США избили мужчину в кепке с надписью на русском В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.

Политика «Оглохли»: Путин о реакции США и ЕС на заявления России об РСМД Президент России Владимир Путин заявил, что не получил ответа от представителей стран ЕС и США по условии неразмещения российских ракет средней и меньшей дальности в регионах мира.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Политика Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.

Гаджеты Microsoft анонсировала смартфон на Android Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.

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Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

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Здоровье Число погибших от курения электронных сигарет в США выросло до 18 По последним данным центра, 18 человек скончались в 15 американских штатах в результате курения электронных сигарет.

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Футбол Мальме — Копенгаген 1:1 В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» играло с «Лугано».

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