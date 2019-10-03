Определились стартовые составы «Краснодара» и «Хетафе» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

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Единоборства Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

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Армия и оружие СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.

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