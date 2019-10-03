Футбол
LiveSport.ru«Краснодар» и «Хетафе» объявили стартовые составы
Определились стартовые составы «Краснодара» и «Хетафе» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.
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Футбол
«Арсенал» разгромил «Стандард» в матче Лиги Европы
Лондонский "Арсенал" нанес разгромное поражение льежскому "Стандарду" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:49
Авто
Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается в Россию
Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня 01:48
Политика
Власти США вновь отказали в визах российским дипломатам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о новом случае отказа в выдаче виз российским дипломатам.
Аргументы и Факты 13:35
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru 21:08
Футбол
Иван Обляков: Не могу сказать, почему ЦСКА плохо проводит вторые таймы
Честно, не могу сказать, почему плохо проводим вторые таймы. Если говорить про сегодня, то пропустили необязательный гол и проиграли тайм.
Спорт день за днем 15:40
Наука
В США обнаружили причину смерти от курения электронных сигарет
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет.
REGNUM вчера в 23:49
Недвижимость
Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Космос
NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
РБК 30 сентября в 20:01
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
News.ru вчера в 23:12
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Армия и оружие
СМИ Китая: Россия издевательски ответила на «мать всех бомб», созданную США
На самый мощный неядерный авиационный боеприпас США GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, также известный как «мать всех бомб», в России ответили издевательским образом, создав авиабомбу АВБПМ, мощность которой вчетверо выше, сообщает 3 октября китайский информресурс Sohu.
REGNUM 16:38
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
В Калифорнии избили мужчину в кепке с надписью "Сделаем Америку снова великой" на русском, сообщается в пресс-релизе полиции Эрмоса Бич.
РИА Новости 19:55
Наука
Эксперимент размыл границу между квантовым и классическим мирами
Эксперимент группы физиков под руководством Маркуса Арндта из Венского университета пытается дать наиболее прямой ответ на этот вопрос.
Хайтек+ вчера в 07:59
Гаджеты
Владельцы Apple Watch Series 5 жалуются на проблемы с автономностью
Связана ли проблема с автономностью на Apple Watch Series 5 с новой функцией экрана или обновленной прошивкой, пока что непонятно.
Live24 07:40
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия
В Кузбассе из роддома похитили младенца
41-летней жительнице кузбасского города Ленинска-Кузнецкого предъявлено обвинение в похищении младенца из роддома.
Российская газета 05:19
Космос
Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Самарские ученые ведут разработку космического солнечного парусника, который сможет обогнать самые скоростные зонды и добраться до отдаленных уголков космоса.
РИА Новости 20:00
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Спорт
IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) изменила результат финального забега на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 15:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18