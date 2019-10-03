Определились стартовые составы «Краснодара» и «Хетафе» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

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Политика Силовики предотвратили теракты в четырех городах России Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

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Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

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Происшествия Учительница избитого в туалете школьника заявила о клевете в свой адрес Классный руководитель мальчика, которого опустили головой в унитаз в московской школе, Наталья Любарская собирается подать иск за ложь и клевету в свой адрес.

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Армия и оружие В ДНР заявили о 14 нарушениях со стороны ВСУ за сутки При обстрелах со стороны ВСУ киевские силовики, которые за прошедшие сутки 14 раз нарушили режим перемирия, вели огонь по территориям ДНР из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель СЦКК.

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