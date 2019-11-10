Форвард "Краснодара" Маркус Берг сыграет с первых минут в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с московским "Локомотивом", сообщается на сайте премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00.

«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

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