РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Краснодар» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Локомотив — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Жоау Мариу
19′
27′
Кристиан Рамирес
40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
41′
45′+1′
Ари
45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
46′
48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
52′
Эдер
Федор Смолов
55′
Владислав Игнатьев
65′
65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
71′
Даниил Куликов
72′
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
80′
Ари
Даниил Уткин
Форвард "Краснодара" Маркус Берг сыграет с первых минут в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с московским "Локомотивом", сообщается на сайте премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье в Москве и начнется в 19:00.
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