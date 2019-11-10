В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя в матче РПЛ

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