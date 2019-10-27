РПЛ
Юга.ру«Краснодар» и «Оренбург» разошлись вничью
|19′
Джордже Деспотович
|32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
|44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
|64′
|69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|71′
Маркус Берг
|80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
|82′
|90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьолусон
6
Рамирес
77
Камболов
52
Вильена
33
Берг
93
Сулейманов
9
Ари
89
Стоцкий
38
Климович
12
Малых
31
Шахов
4
Радакович
13
Терехов
8
Мишкич
5
Аюпов
15
Зотов
29
Афонин
9
Деспотович
22
Черных
Оренбург
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Краснодар» 27 октября на домашнем поле сыграл вничью с «Оренбургом» Матч 14-го тура Российской премьер-лиги состоялся на стадионе «Краснодар». Счет открыли гости на 32-й минуте.
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