РПЛ

Юга.руЮга.ру«Краснодар» и «Оренбург» разошлись вничью

Краснодар — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
19′
Джордже Деспотович
32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
64′
69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
71′
Маркус Берг
80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
82′
90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
Футбольный клуб «Краснодар» 27 октября на домашнем поле сыграл вничью с «Оренбургом» Матч 14-го тура Российской премьер-лиги состоялся на стадионе «Краснодар». Счет открыли гости на 32-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФК «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ

Кубань 2414:09

Обзор матча Краснодар – Оренбург 27 октября 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

КП - Кубань13:57

«Краснодар» тоже не пришел в себя после еврокубков — ничья с «Оренбургом». Берг удалился за 15 минут

Sport24.ru14:20

Мануэл Фернандеш забил первый гол за «Краснодар»

Sports.ru12:56

«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ

Чемпионат13:54

«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург» и остался четвертым

Спорт-Экспресс13:53

Фернандеш забил дебютный гол за «Краснодар» (видео)

Матч ТВ12:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:23, Ашберн
Армия и оружие

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Общество

Умер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь вчера в 10:12
Армия и оружие

Американские военные заявили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ 00:23
Общество

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК 12:21
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

В сети появились первые кадры с места происшествия из воинской части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.
Газета.Ru вчера в 07:46
Общество

В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров

В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Газета.Ru 16:51
Политика

Зеленский пообещал не оставлять жителей Донбасса

Президент Украины заявил, что киевская власть сделает всё, чтобы не предать и не оставить жителей Донбасса.
Известия 15:24
Наука

Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки

Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
МедиаПоток 10:39
Общество

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 25 октября в 20:56
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне

Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Реальное время 11:46
Автоспорт

Шарль Леклер: Стратегия не сработала

Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
F1news.ru 17:39
Гаджеты

Новый смартфон Honor получил сервисы Google

Установленные по умолчанию сервисы Google в глобальной версии смартфона Honor 9X сделает устройство еще более привлекательным в глазах европейских пользователей.
Anonsens вчера в 04:24
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Общество

«Сухой» поставит норвежской авиакомпании 40 самолетов SSJ-100

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle из тройки лидеров европейских лоукостеров купит у "Гражданских самолетов Сухого" 40 лайнеров Sukhoi Superjet 100.
Комсомольская правда 25 октября в 07:47
Хоккей

Шайба Дадонова помогла «Флориде» разгромить «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 18:56
Политика

В МИД ответили на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.
РИА Новости 20:02
Наука

Шестой палец

Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.
Наука и жизнь вчера в 01:00
Политика

Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала

По данным газеты Politico, ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен после обвинений в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником.
РИА Новости 19:50
Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Авто

Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 11:42
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Общество

Росстат назвал регионы с самой низкой и самой высокой безработицей

Регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, сообщает Росстат.
REGNUM 19:58
Авто

Стали известны самые необычные места скопления старых автомобилей

Журнал Auto.ru рассказал о самых необычных автомобильных музеях мира и назвал места, где можно наблюдать старые машины без пробега.
Тарантас Ньюс 25 октября в 09:41
Наука

Горные реки оказались источником больших выбросов углекислого газа

Ugpressa.ru 25 октября в 16:48
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Политика

СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну

В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
РБК 19:38
Армия и оружие

Украинские нацисты агитируют военнослужащих ВСУ не подчиняться приказам Зеленского об отводе сил

По его данным, нацисты проводят агитацию среди военнослужащих ВСУ с призывом присоединиться к акции "Нет капитуляции" и игнорировать отвод сил и средств от линии соприкосновения.
ИА Новороссия 10:20
Киберспорт

TNC побеждает Gambit в гранд-финале. Итоги ESL One Hamburg 2019

Dota2.ru 17:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное