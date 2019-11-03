РПЛ
Газета.Ru«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ
"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
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На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
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«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
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