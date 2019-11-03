РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ

"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Краснодар» — «Ростов»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

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«Краснодар» – «Ростов». Шапи, Берг, Еременко и Шомуродов в основе. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

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«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ

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Названы стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 15-го тура РПЛ

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