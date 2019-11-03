РПЛ
Газета.Ru«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ
"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Здоровье
5 самых лучших фруктов и овощей для похудения назвали диетологи
Диетологами названы пять самых лучших и полезных фруктов и овощей для похудения.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
Единоборства
Хабиб попросил главу UFC поговорить с Трампом о визе для отца
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фотографию главы промоушена Даны Уайта, на которой он сидит вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает "Чемпионат.com".
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Общество
В Одессе прошла акция «Реквием по Жукову»
Сегодня, 2 ноября, жители Одессы провели акцию «Реквием по Жукову» у уничтоженного националистами барельефу маршалу.
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Футбол
«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил
«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Политика
Трамп заявил о планах подписать часть торговой сделки с Китаем в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Футбол
Малазийский футболист забил с центра поля голкиперу, который был на линии ворот
17-летний нападающий Лукман Хаким отметился голом с центра поля в матче юношеских команд Малайзии и Камбоджи.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Политика
Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Происшествия
Во Франции перевернулся автобус с россиянами
Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, российских туристов нет, сообщили «РИА новости» в посольстве РФ в Париже.
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Футбол
Варданян подпишет с «Сочи» контракт на три года
Согласно сведениям источника, футболист подпишет контракт с российским клубом в январе следующего года.