РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ

"Краснодар" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» — «Ростов»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Чемпионат07:08

«Краснодар» — «Ростов»: Берг, Ари и Сулейманов в стартовом составе

Спорт-Экспресс07:16

Сулейманов выйдет с первых минут в матче против «Ростова»

Матч ТВ07:37

Сулейманов выйдет с первых минут в матче против «Ростова»

Sportbox.RU07:37

«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru07:35

Названы стартовые составы «Краснодара» и «Ростова»

ProstoProSport07:30

Названы стартовые составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 15-го тура РПЛ

МК-Спорт08:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса

Kleo.ru 06:39
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Здоровье

5 самых лучших фруктов и овощей для похудения назвали диетологи

Диетологами названы пять самых лучших и полезных фруктов и овощей для похудения.
Ugpressa.ru 04:18
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Футбол

Игрок «Эвертона» получил страшную травму в матче против «Тоттенхэма»

Известия 15:35
Футбол

«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Общество

Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Единоборства

Хабиб попросил главу UFC поговорить с Трампом о визе для отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фотографию главы промоушена Даны Уайта, на которой он сидит вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:53
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Общество

В Одессе прошла акция «Реквием по Жукову»

Сегодня, 2 ноября, жители Одессы провели акцию «Реквием по Жукову» у уничтоженного националистами барельефу маршалу.
Новостной фронт вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Армия и оружие

Протурецкие боевики обстреляли в Сирии американских военных

Lenta.ru 14:09
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Футбол

«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил

«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 10:55
Наука

Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

Комсомольская правда вчера в 16:35
Политика

Трамп заявил о планах подписать часть торговой сделки с Китаем в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения переговоров по первой фазе торговой сделки с Китаем эта часть соглашения будет заключена в Соединённых Штатах.
RT на русском 14:55
Общество

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Единоборства

Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

RT на русском 12:21
Футбол

Малазийский футболист забил с центра поля голкиперу, который был на линии ворот

17-летний нападающий Лукман Хаким отметился голом с центра поля в матче юношеских команд Малайзии и Камбоджи.
Sportbox.RU 14:08
Шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 15:41
Политика

Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией

Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
РБК 07:26
Шоу-бизнес

Представитель Семчева опроверг информацию о госпитализации актера

ТАСС 15:44
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Общество

На выборах мэра Кишинева лидирует кандидат от социалистов Чебан

ТАСС 15:20
Происшествия

Во Франции перевернулся автобус с россиянами

Среди пострадавших пассажиров автобуса, перевернувшегося во Франции, российских туристов нет, сообщили «РИА новости» в посольстве РФ в Париже.
Коммерсантъ 10:33
Технологии

Названо безопасное время использования гаджетов подростками

По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Кубанские новости вчера в 09:30
Футбол

Варданян подпишет с «Сочи» контракт на три года

Согласно сведениям источника, футболист подпишет контракт с российским клубом в январе следующего года.
Чемпионат 12:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльдор Шомуродов
Узбекский футболист
Узбекистанский футболист, нападающий, игрок российского клуба «Ростов» и национальной сборной Узбекистана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хорен Робертович Байрамян
Российский футболист
Российский и армянский футболист, полузащитник клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное