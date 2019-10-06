РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тил и Понсе не вошли в стартовый состав в матче против «Краснодара» по показаниям медицинского штаба

Sports.ru15:46

«Краснодар» – «Спартак» – 2:1, 6 октября 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат14:10

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

Sportbox.RU11:01

Тил и Понсе не вышли в стартовом составе на игру с «Краснодаром» по рекомендации медицинского штаба

Спорт-Экспресс15:36

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 12 тура РПЛ

КП - Кубань10:46

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

Матч ТВ11:01

Первый матч «Спартака» без Кононова: новый состав, удаление Джикии и 1:2 от «Краснодара»

Sport24.ru14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:38, Вашингтон
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

РБК 22:45
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру 05:40
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Футбол

«Барселона» разгромила «Севилью», несмотря на два удаления

Футболисты "Барселоны" нанесли разгромное поражение "Севилье" в матче восьмого тура чемпионата Испании, который проходил на стадионе "Камп Ноу".
Вести.Ru 17:52
Здоровье

В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия 10:30
Футбол

Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Космос

Завершились летные испытания нового спутника «Глонасс-К»

Как пояснил Нестечук, комплексные летные испытания всей навигационной системы ГЛОНАСС с новым спутником должны завершиться в первом полугодии 2020 года.
Журналистская правда вчера в 06:19
Происшествия

Японское и северокорейское суда столкнулись у берегов Японии

Отмечается, что в результате столкновения северокорейское судно начало тонуть, около 20 человек оказались в воде.
RT на русском 23:20
Хоккей

ФХР поддерживает заявку Омска на проведение МЧМ-2023

Матч ТВ вчера в 01:41
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Экономика

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия 17:01
Наука

В черепах людей обнаружено золотое сечение

Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости 08:35
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Политика

Немецкий политолог рассказал о возможных действиях Зеленского по Донбассу

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
News.ru 12:38
Политика

Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге

В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 17:53
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Политика

Американская разведка получила новые показания против Трампа

Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.
РИА Новости 16:16
Армия и оружие

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Политика

Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Политика

В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов

ФАН вчера в 11:02
Авто

Названы самые популярные автомобили среди пенсионеров в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и сделали вывод о том, какие модели машин в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и представителей предпенсионного возраста.
SpeedMe 10:43
Политика

Расторгуев рассказал о попытке вручить Путину 100 долларов

Телеканал 360° 14:20
Политика

ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.
РБК вчера в 18:17
Политика

Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве

REGNUM 11:40
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Кино

Опубликован трейлер нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов»

Piter.tv вчера в 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Резиуан Мухамедович Мирзов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное