РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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Тил и Понсе не вошли в стартовый состав в матче против «Краснодара» по показаниям медицинского штаба

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«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

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«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

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«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 12 тура РПЛ

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Стал известен стартовый состав «Спартака» на первый матч после ухода Кононова

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