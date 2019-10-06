«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.

Политика Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.

Армия и оружие Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.

Здоровье В большинстве случаев язва желудка хорошо поддается лечению Большинство пептических язв хорошо поддаются лечению. Метод лечения будет зависеть от первопричины язвы.

Происшествия На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.

Наука Мясо не влияет на возникновение раковых опухолей Международная группа ученых заявила, что большинство взрослых людей могут продолжать употреблять красное мясо в прежних количествах.

Происшествия «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк ответил на слухи о ее смерти Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк жива, заявил ее друг на условиях анонимности, комментируя слухи о смерти артистки.

Происшествия Четыре человека погибли в результате стрельбы в баре Канзаса По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в одном из баров американского города Канзас-Сити штата Миссури.

Здоровье Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».

Политика Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2» Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.

Шоу-бизнес Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып «Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.

Футбол «Шахтер» не проигрывает в УПЛ 39 игр подряд Киевляне сегодня разгромили «Колос» 4:0. С учетом прошлого чемпионата «Шахтер» побеждает 12 игр подряд и не проигрывает 39 игр.

Политика Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.

Происшествия Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.

Гаджеты Объявлены сроки выхода на рынок новых видеокарт NVIDIA Производитель официально объявил о сроках выхода популярной видеокарты поколения Ampere.

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.