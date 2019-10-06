РПЛ
Матч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы
«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:58, Вашингтон
Здоровье
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
РИА Новости 14:11
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Происшествия
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Футбол
«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
РИА Новости 11:13
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Российская газета 13:58
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Общество
Волгоградка стала победителем конкурса «Учитель года России»
Накануне Дня учителя стало известно, что в конкурсе "Учитель года России" победила волгоградка Лариса Арачашвили - учитель русского языка и литературы новой школы № 55 Советского района "Долина знаний".
Город героев вчера в 03:01
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж
На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
RuNews24.ru 08:11
Футбол
Россияне заняли шестое место в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике
Победу в медальном зачёте одержала сборная США — 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые.
RT на русском 15:39
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04 октября в 04:58
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Футбол
Перед матчем УПЛ «Александрия» - «Карпаты» 6 октября наблюдается странное движение коэффициентов
В самой Marathonbet необычных ставок на это событие не зафиксировано, и наши коэффициенты в данном случае регулировались поведением мировой линии, на которую могла повлиять крупная ставка в другой букмекерской конторе на победу «Александрии», например, состоятельным болельщиком этой команды.
ODDS.ru 04 октября в 12:04