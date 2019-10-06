РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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Тил и Понсе не вошли в стартовый состав в матче против «Краснодара» по показаниям медицинского штаба

Sports.ru15:46

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 12 тура РПЛ

КП - Кубань10:46

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

РИА Новости11:03

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

Sportbox.RU11:01

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

Матч ТВ11:01

Тил и Понсе не вышли в стартовом составе на игру с «Краснодаром» по рекомендации медицинского штаба

Спорт-Экспресс15:36

Стал известен стартовый состав «Спартака» на первый матч после ухода Кононова

Sport24.ru10:45
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:58, Вашингтон
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В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом

Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

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ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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ФБР отказалось комментировать задержание депутата Юмашевой

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«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
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В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

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Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
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Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

Вечерний курьер 02:17
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Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии

Народные новости вчера в 03:59
Происшествия

На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей

В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все". Очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 14:14
Футбол

«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ

РИА Новости 11:13
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Краснодар — Спартак 2:1

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Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
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Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей

Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
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Волгоградка стала победителем конкурса «Учитель года России»

Накануне Дня учителя стало известно, что в конкурсе "Учитель года России" победила волгоградка Лариса Арачашвили - учитель русского языка и литературы новой школы № 55 Советского района "Долина знаний".
Город героев вчера в 03:01
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На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия

Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж

На своей личной странице в Instagram 18-летняя дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о помолвке.
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Россияне заняли шестое место в медальном зачёте ЧМ по лёгкой атлетике

Победу в медальном зачёте одержала сборная США — 14 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые.
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

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Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам

Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Здоровье

Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей

В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
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Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко

Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
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Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
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Таксист отказался везти Порошенко после митинга

РИА Новости 15:35
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Перед матчем УПЛ «Александрия» - «Карпаты» 6 октября наблюдается странное движение коэффициентов

В самой Marathonbet необычных ставок на это событие не зафиксировано, и наши коэффициенты в данном случае регулировались поведением мировой линии, на которую могла повлиять крупная ставка в другой букмекерской конторе на победу «Александрии», например, состоятельным болельщиком этой команды.
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