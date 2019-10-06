РПЛ
Матч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы
«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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Армия и оружие
В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»
Газета.Ru 03 октября в 04:29
Политика
В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.
Наша версия 15:55
Общество
Память жертв политических репрессий почтят сегодня в Москве
Акция "Бессмертный ГУЛАГ", добавил Шнейдер, продлится до четырех часов дня.
Эхо Москвы 06:00
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Армия и оружие
В Пентагоне оценили планы Турции о начале операции в Сирии
РЕН ТВ вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Политика
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»
Российская газета 08:35
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в титульном бою
В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
Матч ТВ 00:04
Общество
Узнай, ведущей какой передачи ты могла бы стать по знаку Зодиака
Ты запросто могла бы стать лицом скандального политического ток-шоу, программы, посвященной остроактуальной моде, каких-то обучающих пятиминуток, спортивного или приключенческого конкурса, в котором ведущий тоже что-то делает наравне с участниками.
WMJ.ru 17:10
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Происшествия
Названы предполагаемые мотивы убийства студентки в Домодедово
Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.
Газета.Ru 16:50
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.
RT на русском 14:25
Политика
Путин побывал в сибирской тайге перед 67-м днем рождения
Президент России Владимир Путин накануне дня рождения 7 октября побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой, рассказал 6 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Известия 13:27
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Футбол
Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА
PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.
Rostov gazeta 15:25
Политика
Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны
Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
Взгляд.ру 15:58
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.
РБК 17:07
Космос
Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
Народные новости вчера в 22:38
Футбол
Сент-Этьен — Лион 1:0
"Лион" проиграл "Сент-Этьену" в матче девятого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 16:57
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Общество
РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского
Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».
9111.ru 09:37
Политика
Глава МВД Германии опасается повторения миграционного кризиса
Четыре года назад в ФРГ был пиковый момент миграционного кризиса: в страну прибыли 890 000 беженцев.
Аргументы и Факты 06:32
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске
Советский спорт 12:36