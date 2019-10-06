Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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Тил и Понсе не вошли в стартовый состав в матче против «Краснодара» по показаниям медицинского штаба

Sports.ruвчера в 15:46

«Краснодар» – «Спартак» – 2:1, 6 октября 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионатвчера в 14:10

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

Sportbox.RUвчера в 11:01

Тил и Понсе не вышли в стартовом составе на игру с «Краснодаром» по рекомендации медицинского штаба

Спорт-Экспрессвчера в 15:36

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 12 тура РПЛ

КП - Кубаньвчера в 10:46

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

Матч ТВвчера в 11:01

Первый матч «Спартака» без Кононова: новый состав, удаление Джикии и 1:2 от «Краснодара»

Sport24.ruвчера в 14:00
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Политика

Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге

Газета.Ru вчера в 17:53
Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском вчера в 22:23
Армия и оружие

США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии

Пентагон не будет участвовать в военной операции, которую Анкара намерена провести на севере Сирии, об этом говорится в релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
РИА Новости вчера в 23:33
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК вчера в 13:12
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Политика

Митингующие против формулы Штайнмайера пришли к Верховной раде

РЕН ТВ вчера в 09:11
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж

26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва 04 октября в 06:54
Политика

Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

Lenta.ru вчера в 23:15
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Футбол

Краснодар — Спартак 2:1

Российская газета вчера в 13:58
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости вчера в 08:35
Армия и оружие

Российские военные в 2019 году отследили 30 пусков ракет

Специалисты космических войск Воздушно-космических сил России зафиксировали в 2019 году свыше 30 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.
РБК вчера в 20:15
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН вчера в 14:17
Шоу-бизнес

Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы

РЕН ТВ вчера в 21:21
Авто

Названы самые популярные автомобили среди пенсионеров в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и сделали вывод о том, какие модели машин в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и представителей предпенсионного возраста.
SpeedMe вчера в 10:43
Экономика

Сбербанк готовит предложение по совершенствованию системы безопасности

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 18:06
Армия и оружие

Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»

Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН 05 октября в 22:38
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета вчера в 08:53
Происшествия

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости вчера в 06:36
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Кино

В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 03:17
Происшествия

Японское и северокорейское суда столкнулись у берегов Японии

RT на русском вчера в 23:20
Происшествия

Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске

По данным управления МЧС по Московской области, пожар произошел в квартире в деревне Чисмена (входит в городской округ Волоколамский).
Известия 00:32
Политика

Меланью Трамп уличили во лжи о знании иностранных языков

Московский Комсомолец вчера в 16:27
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии

Чемпионат вчера в 12:55
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Авиаперевозчики просят снизить планку демпфера (компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо) с 48,3 тыс. до 40 тыс. рублей за тонну, установив ее на уровне декабря 2017 года.
Российская газета 01:09
Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 05 октября в 17:48
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