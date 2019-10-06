РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 12 тура РПЛ

КП - Кубань10:46

Тил и Понсе не вошли в стартовый состав в матче против «Краснодара» по показаниям медицинского штаба

Sports.ru15:46

Первый матч «Спартака» без Кононова: новый состав, удаление Джикии и 1:2 от «Краснодара»

Sport24.ru14:00

Тил и Понсе не вышли в стартовом составе на игру с «Краснодаром» по рекомендации медицинского штаба

Спорт-Экспресс15:36

«Краснодар» – «Спартак» – 2:1, 6 октября 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат14:10

«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

Sportbox.RU11:01

«Спартак» проиграл пятый матч кряду. Экспериментальный состав не сработал. Голы, удаления и лучшие моменты встречи в Краснодаре — видео

Матч ТВ11:35
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Экономика

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Футбол

Тренер «Спартака»: наши футболисты боялись сами себя

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Сергей Кузнецов после поражения клуба "Краснодару" (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России признался, что у его подопечных не задался старт встречи.
Вести.Ru 16:35
Политика

Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости 12:16
Общество

В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

Порядка 74,5 тыс. человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении, позволяющего в том числе иметь детей и женщинам, состоящим в однополых парах.
РБК 17:07
Политика

В ФБР не стали комментировать допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой

REGNUM 12:16
Политика

Песков рассказал, как Путин отметит свое 67-летие

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как российский лидер отпразднует свое 67-летие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:18
Футбол

Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА

PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.
Rostov gazeta 15:25
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru вчера в 09:00
Общество

Память жертв политических репрессий почтят сегодня в Москве

Акция "Бессмертный ГУЛАГ", добавил Шнейдер, продлится до четырех часов дня.
Эхо Москвы 06:00
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Головкин победил Деревянченко в титульном бою

В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
Матч ТВ 00:04
Политика

Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину $100

Газета.Ru 16:31
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В РПЦ прояснили позицию по абортам

Ранее в эфире одного из телеканалов одна из зрительниц поинтересовалась у председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова, является ли грехом то, что ее мать сделала аборт по настоянию врачей, так как из-за тромбоза беременность ей была категорически запрещена.
Известия 16:52
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика

В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»

Российская газета 08:35
Гаджеты

Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro поступили в продажу в Европе

Флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, не получившие обновления Google из-за санкций США, открывают новые рынки.
UfacityNews.ru 10:16
Армия и оружие

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону зону безопасности в Сирии

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора говорили о создаваемой на северо-востоке Сирии зоне безопасности, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".
Интерфакс 16:58
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости 08:35
Происшествия

Названы предполагаемые мотивы убийства студентки в Домодедово

Стал известен возможный мотив убийства 17-летней студентки МГТУ им. Баумана в Домодедово.
Газета.Ru 16:50
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» и вышел на первое место в чемпионате Италии

Туринский «Ювентус» в матче седьмого тура чемпионата Италии одержал победу над миланским «Интером». Об этом сообщает Football Italia.
РБК 17:30
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Экс-главе МИД Латвии стало стыдно за международный позор страны

Правительство Латвии позорит страну на международной арене, заявил бывший министр иностранных дел республики Янис Юрканс.
Взгляд.ру 15:58
Политика

Лавров и Помпео подтвердили желание создать деловой совет

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео на недавней встрече подтвердили положительное отношение к созданию российско-американского делового совета, заявил воскресенье российский посол в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 17:23
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Футбол

Дани Алвес пострадал от пчел во время матча чемпионата Бразилии

Матч ТВ 05:34
Политика

В Раде назвали условие предоставления Донбассу особого статуса

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
Взгляд.ру 15:19
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
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