РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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Первый матч «Спартака» без Кононова: новый состав, удаление Джикии и 1:2 от «Краснодара»

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
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