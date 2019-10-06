РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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Бакаев пропускает матч против «Краснодара» по медицинским показаниям

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Почему Зелимхан Бакаев не попал в состав «Спартака»?

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«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 12 тура РПЛ

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Стал известен стартовый состав «Спартака» на первый матч после ухода Кононова

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«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

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«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

Матч ТВ11:01

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

РИА Новости11:03
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:53, Вашингтон
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Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР).
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Около трех тысяч человек пришли на Майдан в Киеве на вече против «формулы Штайнмайера».
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Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
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Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
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Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату

Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
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Пользователи Сети напомнили о необычном концепте микроавтобуса УАЗ.
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Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
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