РПЛ
Матч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы
«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:53, Вашингтон
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна
Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
REGNUM 11:54
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Происшествия
После стрельбы в баре в Канзасе начались поиски двоих преступников
Полиция Канзаса разыскивает двоих человек, которые открыли стрельбу в одном из баров в Канзас-Сити в воскресенье, сообщает Associated Press.
Интерфакс 11:41
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Кино
Фильм «Картина» режиссера Кальварского и адвоката Добрынина вышел в финал международного фестиваля в Лос-Анджелесе
Короткометражный фильм "Картина" режиссера Сергея Кальварского и адвоката Константина Добрынина вышел в финал международного фестиваля Festigius в Лос-Анджелесе.
Эхо Москвы 12:34
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны при апокалипсисе
Ученые рассказали, где можно пережить глобальную катастрофу, вызванную мировой эпидемией. Об этом сообщает портал Science Alert.
BFM.ru 07:40
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Зайцева со стороны ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины в течение получаса обстреливали район школы в посёлке Зайцево на севере Горловки Донецкой народной республики (ДНР).
RT на русском 12:08
Политика
В Киеве митингуют против «формулы Штайнмайера»
Около трех тысяч человек пришли на Майдан в Киеве на вече против «формулы Штайнмайера».
BFM.ru 07:15
Политика
Немецкий политолог предположил дальнейшие действия по Донбассу
Немецкий политолог Александр Рар считает, что Берлин и Париж будут давить на Киев, чтобы предоставить Донбассу подлинную автономию в рамках украинского государства.
News.ru 12:38
Армия и оружие
В Киеве заявили, что полиция останется в Золотом даже после разведения сил
Замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян сообщил, что правоохранители продолжат свою работу в поселках Золотое-4 и Екатериновка даже после объявленного разведения сил.
Аргументы и Факты 11:26
Армия и оружие
Журналисты из России попали под обстрел в ДНР
Газета.Ru 11:23
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Общество
Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
BFM.ru 04 октября в 01:12
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь
Индикатор 03 октября в 16:26
Авто
УАЗ вспомнил автобус на базе «Буханки»
Пользователи Сети напомнили о необычном концепте микроавтобуса УАЗ.
Тарантас Ньюс вчера в 08:18
Кино
Джеймс Кэмерон показал в Сети фото со съемок второй части «Аватара»
Знаменитый создатель кассовых фильмов Кэмерон продемонстрировал общественности фото со съемок второй части «Аватара», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04 октября в 04:10
Футбол
Леонид Слуцкий: не люблю водку и любой алкоголь
Metaratings 04:33
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36