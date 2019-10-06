РПЛ
Матч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы
«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости 18:39
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Российская газета 13:58
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся в Нижегородской области
Туристический автобус перевернулся в Гагинском районе Нижегородской области, сообщило региональное управление МЧС.
Ведомости 04:26
Политика
В Португалии завершились парламентские выборы
Результаты будут опубликованы в ближайшее время В Португалии завершилось на парламентских выборах.
SM News 15:22
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Происшествия
В Австралии снова нашли швейные иглы в ягодах
Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов, местная полиция проводила масштабное расследование таких инцидентов.
Вести.Ru 20:13
Происшествия
Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке
Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали.
Газета.Ru 21:57
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне
Алла Пугачёва была приглашена отметить 82-летие Алины Редель на светскую вечеринку, где покорила всех присутствующих.
Актуальные Новости вчера в 23:08
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Известия 20:36
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 12:14
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM 19:01
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Фигурное катание
Трусова прокомментировала выступление с четырьмя четверными прыжками
Рязанка Александра Трусова прокомментировала свое выступление на турнире Japan Open.
Московский Комсомолец 08:36
Культура
Художники из 11 стран поучаствуют в Московской биеннале искусства
Вечерняя Москва 04 октября в 10:09
Политика
Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:33
Политика
Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Как отметил он, только после реализации данного компонента и признании выборов в Донбассе со стороны ОБСЕ заработает закон об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 19:41
Политика
Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства
Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.
Взгляд.ру 17:07
Единоборства
Команда Деревянченко хочет реванша с Головкиным
Геннадий Головкин сказал, что он с удовольствием проведет матч-реванш с Деревянченко.
Allboxing.ru 06:56
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 05:48
Политика
Путин назвал цель обвинений Трампа в сговоре с Россией
Санкции были введены на основании предположения о сговоре президента США Дональда Трампа с Москвой и послужили предлогом для сдерживания России.
РБК 12:15
Хоккей
«Детройт» обыграл «Даллас», вратарь Худобин сделал голевой пас
Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 29 бросков из 33, а также записал на свое имя результативную передачу.
Матч ТВ 21:57