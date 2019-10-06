РПЛ

Матч ТВМатч ТВ«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы

«Краснодар» и «Спартак» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура РПЛ.
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«Краснодар» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 12 тура РПЛ

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