РПЛ

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руФК «Тамбов» отстоял ничью с «Краснодаром»

Краснодар — Тамбов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
32′
Георгий Мелкадзе
56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
70′
73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
82′
88′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
Урош Спайич
90′+5′
Футбольный клуб "Тамбов" сегодня, 2 декабря, сыграл вынесенный матч 18-го тура РПЛ. В Краснодаре подопечные Сергея Первушина встретились с одноименной командой. В первом тайме соперники играли комбинационно, стараясь больше действовать в атаке.
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