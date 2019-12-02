Футбольный клуб "Тамбов" сегодня, 2 декабря, сыграл вынесенный матч 18-го тура РПЛ. В Краснодаре подопечные Сергея Первушина встретились с одноименной командой. В первом тайме соперники играли комбинационно, стараясь больше действовать в атаке.

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