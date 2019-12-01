Команда продлила беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей. Юрий Газинский сыграл 220-й матч за «Краснодар», а Вандерсон Масиэл — 90-й.

«Краснодар» в домашнем матче сыграл вничью с «Тамбовом»

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