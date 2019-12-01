РПЛ

NewInformNewInform«Краснодар» не смог переиграть «Тамбов» в домашнем матче РПЛ

Краснодар — Тамбов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
32′
Георгий Мелкадзе
56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
70′
73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
82′
88′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
Урош Спайич
90′+5′
Игра прошла в рамках 18-го тура РПЛ. Команды не смогли выявить победителя (0:0). Судья матча Сергей Лапочкин выписал два «горчичника» во встрече.
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