РПЛ

Газета.RuГазета.Ru«Краснодар» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ

Краснодар — Тамбов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
32′
Георгий Мелкадзе
56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
70′
73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
82′
88′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
Урош Спайич
90′+5′
"Краснодар" и "Тамбов" сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась нулевой ничьей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» в 5-й раз за 8 матчей сыграл вничью, но поднялся на третье место в РПЛ

Sports.ru13:26

«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом»

Кубанские новости13:47

ФК «Тамбов» впервые в истории сыграет матч с системой VAR

ТК Новый веквчера в 13:18

ФК «Тамбов» отстоял ничью с «Краснодаром»

Онлайн Тамбов.ру13:45

Александр Бубнов: «Тамбов» пободается с «Краснодаром», но у «быков» все козыри на руках

Советский спорт01:54

«Краснодар» сыграет с «Тамбовом» в 18-м туре РПЛ

Нева Спортвчера в 18:02

«Краснодар» и «Тамбов» сыграли вничью в матче чемпионата России

ТАСС Спорт13:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

REGNUM 15:49
Политика

SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
ТАСС 07:34
Армия и оружие

Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии

Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Lenta.ru 08:56
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК 16:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат

За первый уикенд мультфильм собрал 883 млн рублей. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" за минувшие выходные возглавил российский прокат.
Piter.tv 02:53
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Телепрограмма 06:33
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости 10:48
Футбол

«Традиции»: Глушаков сходил в баню с футболистами «Спартака»

На снимке рядом с Глушаковым стоят футболисты "Спартака": вратарь Александр Максименко, защитники Андрей Ещенко и Илья Гапонов.
РИА Новости 14:54
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Наука

В мозге обнаружили две цепи, отвечающие за суицид

Группа зарубежных исследователей обнаружила в мозге две цепи, которые отвечают за суицидальные наклонности.
МедиаПоток 12:41
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Наука

Старые подводные кабели пригодятся для регистрации землетрясений

Американские исследователи из Калифорнийского технологического института предложили использовать старые подводные кабели, чтобы регистрировать землетрясения.
МедиаПоток вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной

Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Вечерний курьер 09:49
Происшествия

Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до игры с «Зенитом»

РИА Новости 09:43
Происшествия

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM 15:58
Политика

В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

Украина обыгрывает Россию в сфере торговли оружием, считает замгендиректора государственного концерна "Укроборонпром", экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем.
Российская газета 00:41
Технологии

Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock

Роскомнадзор внес один из доменов крупнейшего американского фотобанка Shutterstock в реестр запрещенных.
Дождь 07:55
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Экономика

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ 16:21
Политика

Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
РИА Новости 15:31
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Наука

Ученые не нашли следов массовых смертей в период Юстиниановой чумы

Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, некоторых регионах Европы и Ближнего Востока.
N+1 16:11
Музыка

На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак

На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.
Соловей.Инфо 04:44
Шоу-бизнес

Дана Борисова отреагировала на слухи о беременности от Алексея Панина

Дана Борисова в соцсетях обратилась к поклонникам по поводу недавно появившихся слухов о беременности.
Московский Комсомолец 08:40
Общество

Социолог: Верховная Рада должна включить смартфоны в прожиточный минимум

Верховная Рада 18 декабря назначила слушания касательно пересмотра методики расчета прожиточного минимума во исполнение соответствующего президентского указа.
Украина.ру 10:38
Политика

В Госдуму внесли законопроект о биологической безопасности россиян

Правительство России внесло в Госдуму законопроект «О биологической безопасности в РФ», который направлен на защиту населения и окружающей среды от «опасных биологических факторов».
Daily Storm 15:16
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное