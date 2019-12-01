"Краснодар" и "Тамбов" сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась нулевой ничьей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Краснодар» и «Тамбов» сыграли вничью в матче РПЛ

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