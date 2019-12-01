«Краснодар» набрал 34 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем, 19-м туре чемпионата России «Краснодар» примет столичный ЦСКА.

Экономика «Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.

Политика Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.

Происшествия Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.

Политика Путин подписал закон о СМИ-иноагентах Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.

Культура В Новосибирской области открыли первый виртуальный концертный зал В честь открытия концертного зала Министр культуры РФ Владимир Мединский направил в Новосибирскую область поздравление, которое со сцены зачитал первый заместитель губернатора Юрий Петухов.