РПЛ

Кубанские новостиКубанские новости«Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом»

Краснодар — Тамбов
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов
12′
32′
Георгий Мелкадзе
56′
Антон Килин
Валерий Чуперка
Магомед-Шапи Сулейманов
Дмитрий Скопинцев
61′
Тонни Вильена
Кристоффер Ольссон
70′
73′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
Маркус Берг
Иван Игнатьев
82′
88′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
Урош Спайич
90′+5′
«Краснодар» набрал 34 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем, 19-м туре чемпионата России «Краснодар» примет столичный ЦСКА.
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