Российский футбольный клуб «Краснодар» и турецкий «Трабзонспор» объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар» и «Трабзонспор» назвали стартовые составы на матч ЛЕ

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