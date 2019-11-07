В середине первого тайма "Краснодар" повел в счете. В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы "Краснодар" принимает турецкий "Трабзонспор" на домашнем поле. На 27-й минуте матча Мануэл Фернандеш поразил ворота соперника и вывел "Краснодар" вперед.

Фернандеш вывел «Краснодар» вперед в игре с «Трабзонспором»

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