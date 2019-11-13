Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Краснодар» интересуется хавбеком «Бешикташа» Озьякупом

«Краснодар» заинтересован в услугах полузащитника «Бешикташа» Огузхана Озьякупа, сообщает Fanatik. По информации источника, 10 ноября представители российского клуба прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом после матча чемпионата Турции "Бешикташ" — "Денизлиспор" (1:0).
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Sports.ruвчера в 10:19

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа»

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Турецкий футбольный клуб
Турецкий профессиональный футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноимённом районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче.
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