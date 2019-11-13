Футбол
Чемпионат«Краснодар» интересуется хавбеком «Бешикташа» Озьякупом
«Краснодар» заинтересован в услугах полузащитника «Бешикташа» Огузхана Озьякупа, сообщает Fanatik. По информации источника, 10 ноября представители российского клуба прибыли в Стамбул для переговоров с 27-летним футболистом после матча чемпионата Турции "Бешикташ" — "Денизлиспор" (1:0).
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В Турции сообщили об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Бешикташа» Озьякупу
Sport24.ruвчера в 08:07
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