Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Краснодар» интересуется полузащитником «Бешикташа»

Футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника турецкого "Бешикташа" Огузхана Озьякупа, сообщает sporx.com.
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В Турции сообщили об интересе «Краснодара» к полузащитнику «Бешикташа» Озьякупу

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Sports.ru10:19

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа»

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
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Неизвестные захватывают посольство Венесуэлы в Бразилии

Группа неизвестных лиц предприняла попытку захвата здания посольства Венесуэлы в Бразилии.
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Компания McLaren представила родстер под названием Elva, который стал самым легким автомобилем, разработанным в Уокинге.
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Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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WSJ: Google предложит пользователям оформление банковских счетов

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Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
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Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова

Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
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Огузхан Озьякуп
Турецкий футболист
Турецкий и нидерландский футболист, полузащитник стамбульского «Бешикташа» и национальной сборной Турции.
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Бешикташ
Турецкий футбольный клуб
Турецкий профессиональный футбольный клуб, входящий в спортивное объединение «Бешикташ», и базирующийся в одноимённом районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче.
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