Футбол
РИА Новости«Краснодар» интересуется полузащитником «Бешикташа»
Футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника турецкого "Бешикташа" Огузхана Озьякупа, сообщает sporx.com.
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Общество
До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову
Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный накануне из Израиля в США, предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
Армия и оружие
На передовой в Донбассе подорвался комбриг ВСУ
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Путин обсудил с президентом РАН омоложение состава академиков
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым обратил внимание на почтенный возраст действительных членов РАН.
Экономика
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Происшествия
Не «Новичок»: СМИ раскрыли причину смерти основателя «Белых касок»
Турецкие СМИ обнародовали первые результаты судмедэкспертизы тела экс-сотрудника британской разведки.
Политика
Песков оценил вероятность проведения встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано говорить о проведении двусторонней встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Происшествия
Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
Культура
HBO запланировал снять новый эпизод сериала «Друзья»
Стриминговый сервис HBO Max ведет с авторами американского сериала «Друзья», выходившего на телеканале NBC c 1994 по 2004 год, переговоры о создании нового специального эпизода ситкома.
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Политика
В Киеве рассказали о трех шагах по «возвращению» Крыма
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
Экономика
Государственная дума хочет отказаться от плавающего курса рубля
Комитеты Государственной думы предложили отказаться от плавающего курса рубля, сообщает портал The Bell со ссылкой на портал Госдумы.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка
Алексей Панин имеет скандальную репутацию и периодически совершает безбашенные поступки для привлечения внимания публики: то устраивает дебош на борту в самолете, то публично рассказывает, что якобы сменил пол.
Армия и оружие
Замену СВД запустят в серию через два года
Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Политика
Эрдоган встретится в Вашингтоне с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября прибудет с визитом в Вашингтон.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Шоу-бизнес
Вдову Магомаева экстренно госпитализировали
Футбол
Валерий Карпин рассказал о финансовых проблемах ФК «Ростов»
Как рассказал Валерий Карпин, команда терпит и продолжает играть, стараясь относиться к ситуации с пониманием.
Политика
Дмитрий Песков: Путин не принимал решений по празднику стояния на Угре
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прояснил ситуацию с празднованием стояния на реке Угре.
Общество
В России вырастет максимальный размер пособий по беременности и родам
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет был увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, а минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска поднялся до 52 тыс. рублей.