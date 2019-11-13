Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Краснодар» интересуется полузащитником «Бешикташа»

Футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника турецкого "Бешикташа" Огузхана Озьякупа, сообщает sporx.com.
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