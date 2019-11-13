Футбол
РИА Новости«Краснодар» интересуется полузащитником «Бешикташа»
Футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника турецкого "Бешикташа" Огузхана Озьякупа, сообщает sporx.com.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:20, Вашингтон
Политика
Борисов предложил отдать половину госзакупок российским производителям
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности (ОПК), предложил президенту законодательно обязать государственных заказчиков как на федеральном, так и на региональном уровне приобретать у российских поставщиков не менее 50% объема продукции, в том числе закупаемой в рамках выполнения работ, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Игры
Хип-хоп группа City Morgue намекнула на новый релиз от Rockstar Game
Хип-хоп группа City Morgue опубликовала тизер сотрудничества с Rockstar Games. В нем указана только дата — лето 2020-го.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Авто
McLaren представил суперкар без ветрового стекла
McLaren представил суперкар без крыши, окон и лобового стекла.
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
Армия и оружие
В Польше заявили о неготовности России к ядерной войне с США
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» Россия продемонстрировала свою неготовность к возможной ядерной войне с США.
Политика
Переговоры Трампа и Эрдогана начались в Вашингтоне
В Вашингтоне стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 14 ноября передает агентство Reuters.
Происшествия
Доцент Соколов дал следствию полные показания на себя
Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк и реконструктор Олег Соколов отказался от гарантированного ему статьёй 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания в качестве обвиняемого.
Политика
Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
Общество
Маму Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Речь идёт об иномарке Porsche Panamera, которую Анастасия Заворотнюк несколько лет назад подарила своей маме.
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Футбол
«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ
В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Нижний Новгород».
Общество
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Единоборства
Нурмагомедов назвал будущих российских чемпионов UFC
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Певица Натали сообщила, что она не ждет четвертого ребенка.
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
Гаджеты
Hisense представила новый смартфон с батареей на 10010 мАч
Новинкой стал King Kong 6, который на рынке сменит прошлую модель — King Kong 5. Как и прошлый аппарат King Kong 6 оснащен двумя аккумуляторами общей емкостью 10010 мАч, а это позволит смартфону на одном заряде проработать до пяти дней без подзарядки.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения Украины
Украинская компания «Нафтогаз» повысила до 4899 гривен ($200) цену 1 тысячи кубометров газа для населения Украины, сообщается на сайте компании.
Футбол
Зимой «Локомотив» постарается подписать стабильно забивающего форварда
Андрей Лосюк, отвечающий в «Локомотиве» за трансферный рынок за рубежом, сообщил, что в зимнее трансферное окно «железнодорожники» попробуют подписать стабильно забивающего форварда.