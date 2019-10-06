Футбол
Нева Спорт«Краснодар» хочет вернуть Комличенко
Скаут «Краснодара» просматривал российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в матче 12-го тура чемпионата Чехии против «Виктории» Плзень.
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Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Газета.Ru 13:57
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Здоровье
Онкоцентр Блохина продолжит работать в штатном режиме
Пятеро специалистов из РДКБ заступают на их место в режиме дежурств. Никто из пациентов при этом без помощи не останется.
iReactor 04 октября в 03:21
Политика
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.
Известия 12:29
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки онкологии на ранней стадии и призвал "искать" рак при наличии факторов риска.
Экономика сегодня 05:00
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика
Делегации КНДР и США покинули Швецию после переговоров
Американская и северокорейская делегации покинули Швецию после переговоров, которые прошли в Стокгольме и, как отметили в КНДР, завершились провалом.
RT на русском 11:21
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг появившиеся ранее в сети сообщения о смерти артистки.
Lenta.ru 12:55
Происшествия
Полиция разыскивает двух подозреваемых в стрельбе в Канзас-Сити
Полиция города Канзас-Сити (штат Канзас) разыскивает двоих подозреваемых в стрельбе в баре, унесшей жизни четырех человек.
ТАСС 12:38
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной собралась замуж
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского объявила о помолвке с 26-летним Никитой Кузьминым, с которым она встречается уже несколько лет.
Летидор 10:30
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
РИА Новости 02:55
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток 05:31
Волейбол
Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира
Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.
iReactor 02:39
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings вчера в 11:05
Здоровье
В РПЦ рассказали, какой аборт не является грехом
Ранее в эфире телеканала "Союз" одна из зрительниц задала вопрос председателю патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерею Димитрию Смирнову о том, является ли грехом совершение аборта ее матерью, которой врачи сказали, что ей беременность полностью противопоказана из-за тромбоза и других заболеваний.
РИА Новости 14:11
Политика
СМИ узнали о просьбе США помощи у Италии с российским вмешательством
Разговор с Мифсудом позволил бы окружению Трампа пролить свет на эту историю и доказать, что идея вмешательства в выборы возникла за пределами Соединенных Штатов, а сам будущий президент никакого отношения к этому не имел.
РБК 13:36
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36