Защитник «Рубина» Егор Сорокин стал игроком «Краснодара». Как сообщает пресс-служба «быков», контракт 23-летнего футболиста рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера составила около 4 млн евро.

«Краснодар» купил Сорокина и оставил его в годичную аренду в «Рубине»

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