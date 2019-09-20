Футбол
Нева Спорт«Краснодар» может расторгнуть контракт с Мамаевым уже сегодня
«Краснодар» может расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым уже сегодня, 20 сентября. По информации «Спорт-Экспресс», Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы встретиться с руководством клуба и обсудить вопрос о расторжении соглашения.
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«СЭ»: Мамаев прилетел в Краснодар, чтобы обсудить расторжение контракта с «Краснодаром»
Sports.ru19 сентября в 21:29
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