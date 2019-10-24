Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора». В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров.

Общество Дом книги в Москве отказался продавать журнал со Сталиным на обложке Московский книжный магазин «Молодая гвардия» не согласился продавать свежий номер исторического журнала «Дилетант» и вернул его издателям.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Политика Ушаков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана В ходе шестичасовых переговоров в Сочи 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседовали один на один более двух часов.

Общество Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

Футбол Макгрегор считает Роналду лучшим спортсменом мира Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в эфире программы «Все на Матч!» назвал форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду самым выдающимся атлетом в мире.

Общество Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Общество «Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран «Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.

Политика Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.

Политика Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России» Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.

Шоу-бизнес Максим Фадеев поставил на место Наргиз Закирову Макс лаконично, но жёстко поставил на место Наргиз Закирову, дав понять, что не она ушла от него, а он сам распрощался с певицей.

Шоу-бизнес СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в неудачной пластике СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .

Общество Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.

Политика Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».

Происшествия Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.

Технологии Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.