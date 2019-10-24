Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора». В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров.

«Краснодар» назвал состав на матч с «Трабзонспором»

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Армия и оружие В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.

Политика Власти Германии отклонили предложение отменить санкции против РФ Бундестаг отклонил предложение оппозиционных партий Германии отменить антироссийские санкции и встать на путь «кооперации» с РФ, сообщает РИА Новости.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Политика Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

Здоровье Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.

Футбол «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Партизан» «Манчестер Юнайтед» одержал выездную победу над «Партизаном». Единственный гол в матче забил Антони Марсьяль, реализовав пенальти.

Шоу-бизнес Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Политика Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию Как сообщил ранее официальный представитель Бутиной в Москве Александр Ионов, россиянка подписала документы об освобождении из тюрьмы.

Армия и оружие Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России Через неделю в Сирию перебросят еще 276 сотрудников российской военной полиции и 33 единицы техники.

Политика Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов Россия списала государствам Африки более $20 млрд долгов, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит 23 октября в Сочи.

Политика Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.

Экономика В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".

Технологии Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В МИД заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал журналистам, что вопрос возобновления чартерных рейсов с курортными городами Египта будет решен в ближайшее время.

Общество Ученые показали жуткие последствия 20 лет офисной работы Британские исследователи выяснили, чем опасна сидячая работа и решили продемонстрировать свои выводы на модели женщины, которая 20 лет проработала в офисе.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Футбол ЦСКА — Ференцварош 0:1 Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.

Общество Гастроэнтеролог порекомендовала пить кофе людям с пониженным давлением Бадалян отметила, что людям с пониженным давлением, наоборот, кофе рекомендован, так как он помогает поднять давление.

Футбол Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом» Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.

Общество Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.

Политика Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.

Шоу-бизнес Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.