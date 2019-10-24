Футбол
Нева Спорт«Краснодар» назвал состав на матч с «Трабзонспором»
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Шенол Гюнеш»
|29′
Кристоффер Ольссон
|31′
Урош Спайич
|49′
Маркус Берг
Жоау Перейра
|49′
Хосе Соса
|54′
|62′
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
|63′
Кристиан Рамирес
Кямиль Чёрекчи
Доган Эрдоган
|68′
|70′
Маркус Берг
Ари
Абдулкадир Пармак
Донис Авдияй
|72′
Трабзонспор
Расстановка 4‑3‑3
1
Чакыр
47
Перейра
14
Фернандеш
22
Кампи
77
Новак
21
Эрдоган
8
Соса
7
Авдияй
20
Сари
11
Сёрлот
9
Нвакаэме
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
93
Сулейманов
9
Ари
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Тренерский штаб «Краснодара» назвал стартовый состав команды на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора». В воротах горожан сыграет Матвей Сафонов, в защите выйдут Кристиан Рамирес, Урош Спайич, Александр Мартынович и Сергей Петров.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:06, Вашингтон
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