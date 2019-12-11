Общество
РИА НовостиКраснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар. Об этом говорится в исследовании института территориального развития "Урбаника", сообщает РБК.
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с чего всё началось
Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.РБКвчера в 16:00
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Политика
Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова
Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.
Общество
Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя Forbes в России
Суть претензий истцов к издателю Forbes в материалах картотеки не раскрывается, однако в октябре 2019 года группа «Сафмар» заявляла о возможности подать иск о защите деловой репутации после публикации Forbes статьи о наличии у компаний группы, связанных с семьей Михаила Гуцериева, долга в 1 трлн руб.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
Политика
Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
Общество
На Среднем Урале могут сделать 31 декабря выходным днём
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Шоу-бизнес
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Гаджеты
Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей
Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Происшествия
На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы
На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
Политика
Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»
Общество
Wizz Air подала заявку на полеты из Пулково по «открытому небу»
Венгерский лоукостер Wizz Air направил в Минтранс официальную заявку на полеты из петербургского аэропорта Пулково в рамках режима «открытого неба» и стал таким образом первой зарубежной авиакомпанией, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Культура
Marvel официально закрывает своё телевизионное подразделение
Руководство компании Marvel официально объявило о закрытии своего телевизионного подразделения. Об этом 11 декабря сообщил журнал Variety.
Политика
Епископ Антиохийского патриархата сослужил болгарскому митрополиту, признавшему автокефалию ПЦУ
Иерарх Антиохийского патриархата епископ Сафидский Димитрий сослужил 8 декабря за литургией в кафедральном соборе св. Марины в Пловдиве митрополиту Пловдивскому Николаю, сообщает официальный сайт Болгарского патриархата.
Происшествия
В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным
В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его.
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Политика
Глава ДНР озвучил Киеву конкретные условия новогоднего перемирия
Администрация президента Украины распространила искаженную версию итогового заявления «нормандской четверки».
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Происшествия
Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси
Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек.
Футбол
Шахтер - Аталанта: где и когда трансляция матча Лиги чемпионов
Фото:ru.wikipedia.org В предыдущем туре «Шахтер» пытался любыми способами набрать очки в Англии против «Манчестер Сити» и это удалось сделать на последних минутах: Правда, по факту эта ничья ровным счетом ничего не дала - сегодня с «Аталантой» все равно надо брать 3 очка, ибо «Ман Сити» точно не будет выкладываться на 100% в гостевой игре против загребского «Динамо».