Общество

РИА НовостиРИА НовостиКраснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар. Об этом говорится в исследовании института территориального развития "Урбаника", сообщает РБК.
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с чего всё началось

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.
РБКвчера в 16:00

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Стал известен наиболее комфортный для жизни город России

Газета.Ru04:21

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

RT на русскомвчера в 23:51

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

РБКвчера в 16:00

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Известиявчера в 19:43

Города Урала вошли в топ лучших для жизни

URA.Ruвчера в 17:48

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Lenta.ruвчера в 17:47

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

РИА Новостивчера в 20:05
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Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Политика

Песков объяснил, почему Путин не ответил на вопрос о деле Голунова

Отвечая на вопрос, почему Путин на встрече с членами президентского совета по правам человека не ответил на вопрос о деле Голунова, Песков сказал, что российский президент опустил эту тему, так как было задано много вопросов одновременно.
Газета.Ru 04:55
Общество

Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя Forbes в России

Суть претензий истцов к издателю Forbes в материалах картотеки не раскрывается, однако в октябре 2019 года группа «Сафмар» заявляла о возможности подать иск о защите деловой репутации после публикации Forbes статьи о наличии у компаний группы, связанных с семьей Михаила Гуцериева, долга в 1 трлн руб.
РБК 03:57
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах

По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
РИА Дагестан вчера в 01:57
Политика

Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства России» в выборы США

Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил тему "вмешательства РФ" в выборы США, сообщила по итогам прошедших в Белом доме переговоров пресс-служба Трампа.
РИА Новости вчера в 17:29
Общество

На Среднем Урале могут сделать 31 декабря выходным днём

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
REGNUM 09 декабря в 05:48
Общество

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Шоу-бизнес

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Discover24 01:46
Гаджеты

Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей

Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro.
Piter.tv 03:00
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы

На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
РБК 05:21
Политика

Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

Московский Комсомолец 04:40
Общество

Wizz Air подала заявку на полеты из Пулково по «открытому небу»

Венгерский лоукостер Wizz Air направил в Минтранс официальную заявку на полеты из петербургского аэропорта Пулково в рамках режима «открытого неба» и стал таким образом первой зарубежной авиакомпанией, предпринявшей конкретные шаги в этом направлении.
РБК 05:04
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Evo-rus.com 02:59
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Культура

Marvel официально закрывает своё телевизионное подразделение

Руководство компании Marvel официально объявило о закрытии своего телевизионного подразделения. Об этом 11 декабря сообщил журнал Variety.
REGNUM 04:29
Политика

Епископ Антиохийского патриархата сослужил болгарскому митрополиту, признавшему автокефалию ПЦУ

Иерарх Антиохийского патриархата епископ Сафидский Димитрий сослужил 8 декабря за литургией в кафедральном соборе св. Марины в Пловдиве митрополиту Пловдивскому Николаю, сообщает официальный сайт Болгарского патриархата.
Credo.press вчера в 06:56
Происшествия

В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным

В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его.
RT на русском 04:35
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 09:20
Политика

Глава ДНР озвучил Киеву конкретные условия новогоднего перемирия

Администрация президента Украины распространила искаженную версию итогового заявления «нормандской четверки».
Новостной фронт 05:03
Футбол

Каталонская полиция просит вновь перенести матч «Барселоны» и «Реала»

Metaratings 03:33
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Телеканал 360° 04:05
Происшествия

Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси

Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек.
Известия вчера в 17:23
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

RT на русском 05:23
Футбол

Шахтер - Аталанта: где и когда трансляция матча Лиги чемпионов

Фото:ru.wikipedia.org В предыдущем туре «Шахтер» пытался любыми способами набрать очки в Англии против «Манчестер Сити» и это удалось сделать на последних минутах: Правда, по факту эта ничья ровным счетом ничего не дала - сегодня с «Аталантой» все равно надо брать 3 очка, ибо «Ман Сити» точно не будет выкладываться на 100% в гостевой игре против загребского «Динамо».
Prognozist 03:31
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