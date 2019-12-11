Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.

с чего всё началось

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар. Об этом говорится в исследовании института территориального развития "Урбаника", сообщает РБК.

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