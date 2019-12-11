Общество

РИА НовостиРИА НовостиКраснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар. Об этом говорится в исследовании института территориального развития "Урбаника", сообщает РБК.
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с чего всё началось

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.
РБКвчера в 16:00

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Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Газета.Ruвчера в 19:13

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России

Коммерсантъвчера в 19:57

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Известиявчера в 19:43

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

РИА Новостивчера в 20:05

Города Урала вошли в топ лучших для жизни

URA.Ruвчера в 17:48

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Lenta.ruвчера в 17:47

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

РБКвчера в 16:00
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Политика

СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
Аргументы и Факты 02:07
Политика

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ вчера в 16:49
Политика

Путин заявил о возможности повторения Сребреницы в Донбассе

Ранее сообщалось, что по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и ФРГ в рамках саммита «нормандской четвёрки» были приняты решения по прекращению огня, обмену пленными и статусу Донбасса.
Профиль вчера в 11:43
Общество

В ГИБДД предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин предложил забирать машины у водителей за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.
Ivbg.ru вчера в 11:56
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru 01:22
Наука

Ученые нашли связь между полом человека и склонностью к самоубийству

”Предсказать самоубийство невероятно сложно, потому что каждый суицид является результатом множества взаимодействующих факторов риска”, — в конечном итоге заключил специалист по эпидемиологии и соавтор исследования Джейми Градус.
Ferra вчера в 23:10
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Происшествия

СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

ТАСС 02:09
Политика

Президент Бразилии оскорбил Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару высмеял экологическую активистку Грету Тунберг после ее высказывания о попытке коренных жителей Амазонии защитить леса региона.
Lenta.ru вчера в 21:29
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

Дедушка убитой студентки РУДН сообщил об обстоятельствах ее смерти

РБК 01:30
Экономика

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Российская газета вчера в 02:25
Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Газета.Ru вчера в 16:40
Происшествия

СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
РИА Новости 02:33
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:39
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском вчера в 17:02
Происшествия

Число пострадавших при взрыве у базы НАТО в Афганистане достигло 48

Число пострадавших в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм увеличилось до 48 человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 01:47
Происшествия

В Саратовской области мужчина напал на полицейских с ножом

Увидев полицейских, мужчина схватил нож и напал на них: одного из сотрудников полиции мужчина ударил ножом в область живота, а второго — в область груди и живота.
РБК 02:10
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста вчера в 03:26
Происшествия

Уралец рассказал, как убивал двух девушек на горе Уктус

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве двух девушек.
Газета.Ru вчера в 10:47
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Футбол

«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера

«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Sportbox.RU вчера в 17:53
Гаджеты

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру вчера в 13:41
Спорт

ВАДА на четыре года отстранило Россию от международного спорта

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику.
Интерфакс-Спорт 09 декабря в 05:20
Шоу-бизнес

Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии

Московский суд отказался проводить ДНК-тест экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:06
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

Lenta.ru 01:48
Политика

В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 20:48
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море

Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Эссен» провёл стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря.
REGNUM 02:08
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
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