Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.

с чего всё началось

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар. Об этом говорится в исследовании института территориального развития "Урбаника", сообщает РБК.

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

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