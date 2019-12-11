Общество
RT на русскомКраснодар назван самым комфортным для жизни городом России
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с чего всё началось
Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.РБКвчера в 16:00
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Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России
Коммерсантъвчера в 19:57
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Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Технологии
Создан МРТ-томограф для людей с лишним весом
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Политика
Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Происшествия
СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтегев задержан сотрудниками ФСБ.
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Экономика
Миллиардер Араз Агаларов займется выращиванием рыбы
Компания «Лотофиш» (на 90% принадлежит АО «Крокус» Араза Агаларова) победила на торгах по продаже имущества Лотошинского рыбокомбината в Подмосковье.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин
Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Политика
Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию
Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.
Космос
NASA отправит к Луне «призрачных женщин»
Общество
В Екатеринбурге перераспределят деньги на пиар думы
Екатеринбургские депутаты планируют получить контроль над деньгами, выделяемыми на пиар представительного органа.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Здоровье
ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз
Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.
Общество
В МВД России предложили конфисковать авто у пьяных водителей
В МВД России выступили с предложением конфисковать авто у водителей, которые садятся за руль пьяными.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в покушении на главу центра «Э» Ингушетии
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ
Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Политика
Беглый молдавский олигарх Плахотнюк запросил убежища на Украине
«Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах», – сказал каналу TV8 мэр молдавского города Бельцы, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.
Общество
На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков
Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Общество
Полицейских наказали украшением дежурной части снежинками
Во время дежурства оперативники разослали в другие отделения фейковый приказ, в котором руководство якобы требует от личного состава вырезать к празднику бумажные снежинки.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.