Общество

RT на русскомRT на русскомКраснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
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с чего всё началось

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

Самое важное из топ-100 городов России Институт территориального развития "Урбаника" проанализировал 100 крупнейших российских городов, чтобы определить, в каких из них комфортно и одновременно не очень дорого жить, работая в том же городе.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

RT на русскомвчера в 23:51

Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России

РБКвчера в 16:00

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России

Коммерсантъвчера в 19:57

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Известиявчера в 19:43

Города Урала вошли в топ лучших для жизни

URA.Ruвчера в 17:48

Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Lenta.ruвчера в 17:47

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

РИА Новостивчера в 20:05
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Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Технологии

Создан МРТ-томограф для людей с лишним весом

Российская газета 03:28
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Юристы не проявляют желания защищать Украину на слушаниях международного общественного трибунала, который планируется провести из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Известия вчера в 23:05
Происшествия

СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтегев задержан сотрудниками ФСБ.
REGNUM 03:45
Политика

Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
RT на русском вчера в 22:15
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Экономика

Миллиардер Араз Агаларов займется выращиванием рыбы

Компания «Лотофиш» (на 90% принадлежит АО «Крокус» Араза Агаларова) победила на торгах по продаже имущества Лотошинского рыбокомбината в Подмосковье.
Ведомости вчера в 16:36
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер 01:49
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Политика

Послы 4 стран бойкотировали Нобелевскую церемонию

Послы Албании, Турции, самопровозглашенного Косово и Хорватии не пришли на церемонию вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке.
Телеканал 360° 01:18
Космос

NASA отправит к Луне «призрачных женщин»

Московский Комсомолец 08 декабря в 08:36
Общество

В Екатеринбурге перераспределят деньги на пиар думы

Екатеринбургские депутаты планируют получить контроль над деньгами, выделяемыми на пиар представительного органа.
REGNUM 02:15
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Здоровье

ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз

Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.
Агентство Москва 03:40
Общество

В МВД России предложили конфисковать авто у пьяных водителей

В МВД России выступили с предложением конфисковать авто у водителей, которые садятся за руль пьяными.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09 декабря в 09:11
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:56
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным военным учениям с силами НАТО, заявил начальник генерального штаба ВС страны Олег Белоконев.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в покушении на главу центра «Э» Ингушетии

Коммерсантъ вчера в 15:22
Спорт

Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ

Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
RT на русском 02:33
Политика

Беглый молдавский олигарх Плахотнюк запросил убежища на Украине

«Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах», – сказал каналу TV8 мэр молдавского города Бельцы, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.
Что происходит 03:43
Общество

На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

Сегодня, 10 декабря, в одной из клиник Германии скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Большое Радио вчера в 04:50
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Общество

Полицейских наказали украшением дежурной части снежинками

Во время дежурства оперативники разослали в другие отделения фейковый приказ, в котором руководство якобы требует от личного состава вырезать к празднику бумажные снежинки.
РЕН ТВ вчера в 23:40
Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео стрельбы "Калибрами" с фрегата ВМФ России "Адмирал Эссен" в Черном море.
РИА Новости 02:16
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