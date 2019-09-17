Как стало известно Sport24, руководство «Краснодара» в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества. Мамаев 17 сентября был освобожден из колонии по УДО.

с чего всё началось

"Краснодар" не изменил позицию по будущему полузащитника Павла Мамаева, который 17 числа освободился из белгородской колонии по УДО, сообщает "Чемпионат.com". Футбольный клуб намерен расторгнуть контракт, который рассчитан до конца 2019 года.

«Краснодар» не изменил позицию по Мамаеву

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Политика Трамп ответит на атаки в Саудовской Аравии в ближайшие дни Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни определится с реакцией на атаки на нефтепромыслы в Саудовской Аравии, об этом заявил 17 сентября вице-президент США Майкл Пенс.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков.

Футбол Алана Мамаева опубликовала фото с мужем Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.

Футбол «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура Лиги чемпионов В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Зенит" сыграл вничью с французским "Лионом" — 1:1.

Экономика «АЛРОСА» может приобрести «Кристалл» за 1,9 млрд рублей Стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 млрд рублей.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Кино Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем 80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.

Здоровье В США седьмой человек умер из-за заболевания среди вейперов В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.

Политика Митинг против нарушений на выборах начался в Петербурге Санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных проходит во вторник на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Экономика Корпорация МСП поддержит малый бизнес в Тульской области Было отмечено, что одним из результатов эффективного взаимодействия между Корпорацией МСП, Тульской областью и крупнейшими заказчиками является увеличение объема закупок у субъектов МСП региона в 2018 году по сравнению с 2017 годом в 2,6 раза или на 16,6 миллиарда рублей, в том числе благодаря проводимым в регионе при поддержке Корпорации МСП обучающим семинарам.

Технологии Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Политика В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала о своей болезни Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.

Энергетика В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.

Здоровье В Петербурге продают куриные полуфабрикаты с листерией Как сообщает петербургская организация потребителей «Общественный контроль», в 5 из 10 проверенных в лаборатории полуфабрикатов из мяса птицы была превышена допустимая норма содержания КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.