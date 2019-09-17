Футбол
Чемпионат«Краснодар» не изменил позицию по будущему в клубе Мамаева
Как стало известно «Чемпионату», позиция «Краснодара» в отношении полузащитника Павла Мамаева не изменилась. Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет расторгнуть с Мамаевым контракт, который действует до 31 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, руководство «Краснодара» в ближайшее время обсудит с полузащитником Павлом Мамаевым возможность продолжения сотрудничества. Мамаев 17 сентября был освобожден из колонии по УДО.Sport24.ru08:06
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:21, Вашингтон
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Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400
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Политика
США привели в боевую готовность войска
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Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК 17:07
Общество
В Госдуму внесли законопроект о единой поддержке многодетных семей
Для московских многодетных семей предусмотрены разнообразные меры городской поддержки: возможность открыть семейный детский сад, соцвыплаты и субсидии, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатная парковка.
Москва 24 вчера в 07:52
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Авто
Внедорожник Mercedes-Maybach получит свой особый аромат
Будущий Mercedes-Maybach GLS также получит свой собственный аромат, в котором основой композицией станет травяная нота.
Тарантас Ньюс 04:00
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Бенфику» и возглавил группу «Зенита»
«РБ Лейпциг» набрал три очка и возглавил группу G, в которой также выступают «Зенит» и «Лион».
Sport24.ru 16:53
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru 09:31
Политика
Минюст США подал иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена после публикации его книги.
РИА Новости 13:55
Общество
Москву и область накрыл циклон: будет холодно
Днем в Москве и области всю неделю ожидается облачная с прояснениями и дождями (небольшими) погода: днем не выше 13 градусов тепла, ночами еще холоднее – всего 1-4 градуса тепла.
Московская газета 11:16
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял свадьбу Собчак в новом стихотворении
Сергей Шнуров рассказал, что он думает о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова в стихотворении, которое опубликовал в Instagram.
Телепрограмма 15 сентября в 16:43
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 4 XL 5G заметили в Сети
В Сети заметили смартфон Google Pixel 4 XL 5G. Устройство появилось в базе данных известного во всем мире бенчмарка GeekBench.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru 15:48
Политика
В МИД Украины объяснили демарш делегации на заседании ОБСЕ
В Министерстве иностранных дел Украины объяснили демарш своей делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 13:32
Киберспорт
Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru 14:46
Наука
РЖД, РФФИ и фонд «Талант и успех» поддержат проекты молодых ученых
ОАО «Российские железные дороги», образовательный фонд «Талант и успех» и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) проведут конкурс проектов молодых ученых – студентов и аспирантов.
Гудок 09:12
Политика
Госдеп анонсировал возвращение посла США в Белоруссию
США и Белоруссия готовятся восстановить дипломатические представительства в своих странах на уровне послов, заявил 17 сентября заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл во время встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.
Газета.Ru 16:18
Футбол
Лига Чемпионов: «Аякс» разгромил «Лилль»
Амстердамский «Аякс» на домашней арене «Йохан Кройф Арена» в рамках первого тура ЛЧ разгромил французский «Лилль» со счетом 3:0.
ODDS.ru 16:50
Шоу-бизнес
Семья Юлии Началовой вступила в права наследства
Юрист рассказал, что родственникам досталась половина 4-комнатных апартаментов покойной певицы.
OAnews 01:47
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Хоккей
Талисманом Олимпиады-2022 в Пекине стала панда
Ведомости 11:20
Здоровье
Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного
Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо 04:54