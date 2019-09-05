Футбол

Пятый каналПятый каналФК «Краснодар» планирует расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым

Как пишет KP.RU, клуб все-таки сдержал свое обещание и уже обратился в Палату по разрешению споров. Руководство ФК «Краснодар» планирует расторгнуть соглашение с Павлом Мамаевым, но произойдет это только тогда, когда футболист сможет присутствовать в зале суда лично.
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с чего всё началось

РФС не сможет рассмотреть вопрос о расторжении контракта между Мамаевым и «Краснодаром» на следующий день после освобождения футболиста

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1-2 недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в случае, если оно состоится.
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