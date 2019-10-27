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Авто Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70 Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.

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