РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»

Краснодар — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
19′
Джордже Деспотович
32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
64′
69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
71′
Маркус Берг
80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
82′
90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
В заключительном матче 14 тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах не смог переиграть «Оренбург». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, «быки» упустили возможность выйти на второе место в турнирной таблице.
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