РПЛ
Свободная Пресса«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»
|19′
Джордже Деспотович
|32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
|44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
|64′
|69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
|71′
Маркус Берг
|80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
|82′
|90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
3
Фьолусон
6
Рамирес
77
Камболов
52
Вильена
33
Берг
93
Сулейманов
9
Ари
89
Стоцкий
Aitkulov
38
Климович
12
Малых
31
Шахов
4
Радакович
13
Терехов
8
Мишкич
5
Аюпов
15
Зотов
29
Афонин
9
Деспотович
22
Черных
Оренбург
Расстановка 4‑3‑3
В заключительном матче 14 тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах не смог переиграть «Оренбург». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, «быки» упустили возможность выйти на второе место в турнирной таблице.
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