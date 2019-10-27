РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург»

Краснодар — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
19′
Джордже Деспотович
32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
64′
69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
71′
Маркус Берг
80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
82′
90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
В заключительном матче 14 тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах не смог переиграть «Оренбург». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, «быки» упустили возможность выйти на второе место в турнирной таблице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» ни разу не выиграл у «Оренбурга» в РПЛ за 5 матчей

Бомбардир.ру00:35

ФК «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ

Кубань 24вчера в 14:09

«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ

Чемпионатвчера в 13:54

Мануэл Фернандеш забил первый гол за «Краснодар»

Sports.ruвчера в 12:56

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом». Фернандеш забил, Берга удалили

Sport24.ruвчера в 13:54

Обзор матча Краснодар – Оренбург 27 октября 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

КП - Кубаньвчера в 13:57

«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург» и остался четвертым

Спорт-Экспрессвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:55, Вашингтон
Происшествия

В Томской области пропала семья с годовалым ребёнком

Пропавшую без вести семью с годовалым ребёнком разыскивают в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в областном главке МЧС.
REGNUM 00:35
Армия и оружие

Горбачев оценил намерение Трампа заключить новый ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скептически отнесся к заявлениям президента США Дональда Трампа о намерении заключить новый, «хороший» ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Вечерняя Москва вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition

Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.
The GEEK вчера в 04:07
Спорт

Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх

Говорит Москва 00:03
Авто

Администрация Волгоградской области пополнит автопарк 11 автомобилями

Исполнительная дирекция региона объявила электронный аукцион на закупку 11 автомобилей для служебного пользования.
Родной город вчера в 04:07
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

Российская газета 00:17
Общество

У этих знаков Зодиака изменится жизнь в ноябре 2019 года

Как пишет Стерлеград, жизнь Тельцов кардинально изменится в следующем месяце. Во-первых им нужно избавиться от негативных установок.
Говорит Уфа 00:10
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Армия и оружие

Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГ аль-Багдади

Профиль вчера в 09:47
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM вчера в 14:36
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса

Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
РБК 00:45
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета вчера в 04:58
Технологии

Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике

Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Известия вчера в 22:42
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Происшествия

В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем

Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
Хоккей

«Рейнджерс» – «Бостон». Панарин и Бучневич набрали по 2 очка

Sports.ru вчера в 22:17
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Политика

Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец 26 октября в 05:22
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Происшествия

В Забайкалье военный расстрелял своих восьмерых сослуживцев

OAnews 25 октября в 08:55
Шоу-бизнес

Массовой оргией закончился концерт Бузовой в гей-клубе

Буквально за несколько часов до выступления в клубе Бузова закрывала концерт в честь Дня рождения Муз-ТВ, из-за чего опоздала на сольный концерт.
Privet-Rostov.ru вчера в 14:22
Единоборства

Шлеменко недоволен тем, что Исмаилов отказывается драться с мусульманами

В конце июня Исмаилов сообщил в Instagram, что отказался биться с чемпионом ACA в среднем весе Саламу Абдурахимовым, поскольку не намерен драться с людьми, исповедующими ислам.
Спорт-Экспресс вчера в 05:45
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании «Стерх». Об этом сообщается на сайте регулятора.
РБК вчера в 21:04
Культура

Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир

Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Lenta.ru 25 октября в 13:25
Происшествия

Сексом занялась пара россиян в самолете, их сняли на видео

На опубликованном в сети видео, видно, как бортпроводница обращается к паре и просит прекратить непристойное поведение и не нарушать общественный порядок.
Privet-Rostov.ru 26 октября в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное