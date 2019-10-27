РПЛ

РИА НовостиРИА Новости«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче чемпионата России

Краснодар — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
19′
Джордже Деспотович
32′
Джордже Деспотович
Мануэл Фернандеш
44′
Даниил Уткин
Маркус Берг
64′
69′
Филип Рогич
Федор Черных
Кристоффер Ольссон
Руслан Камболов
71′
Маркус Берг
80′
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Стоцкий
82′
90′+1′
Рикарду Алвеш
Вадим Афонин
Футболисты "Краснодара" и "Оренбурга" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России. Игра, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Мануэл Фернандеш (44-я минута). У гостей отличился Джордже Деспотович (32).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» сыграл с «Оренбургом» со счетом 1:1

Кубанские новости14:24

«Краснодар» не смог обыграть «Оренбург» и остался четвертым

Спорт-Экспресс13:53

Обзор матча Краснодар – Оренбург 27 октября 2019 – 1:1. Счет, голы, статистика игроков

КП - Кубань13:57

Мануэл Фернандеш забил первый гол за «Краснодар»

Sports.ru12:56

«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ

Чемпионат13:54

ФК «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ

Кубань 2414:09

«Краснодар» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Технологии

Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет

Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.
Forbes 25 октября в 05:56
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Политика

Весь мир увидел виновных в срыве Минских соглашений – МИД РФ

Благодаря высказанным лидером «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким угрозам весь мир увидел истинно виновных в блокировании выполнения Минских соглашений.
REGNUM 20:58
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности новой операции на границе с Сирией

22 октября Эрдоган и президент России Владимир Путин подписали меморандум, согласно которому курдские формирования «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает террористами, должны в течении 150 часов покинуть приграничную зону в Сирии.
РБК вчера в 12:39
Космос

Космонавты призвали россиян восхищаться своей страной

Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка напутствовали с борта МКС участников акции «Географический диктант».
News.ru 07:00
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Армия и оружие

Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Политика

Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция

Комментируя ситуацию Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчеркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM 19:57
Общество

В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч человек из-за пожаров

Газета.Ru 15:29
Авто

Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 11:42
Футбол

Наставник «Краснодара» высказался после удаления Берга

Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев высказался после удаления шведского форварда "быков" Маркуса Берга в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга".
Газета.Ru 17:31
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Автоспорт

Шарль Леклер: Стратегия не сработала

Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
F1news.ru 17:39
Шоу-бизнес

Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года

Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Газета.Ru 15:48
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Известия 18:54
Космос

Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA провели стендовые испытания марсохода для миссии «Марс-2020», в ходе которых аппарат впервые установили на шестиколёсную платформу.
REGNUM 05:01
Политика

Президент Ирака засомневался в надежности США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
РИА Новости 20:33
Происшествия

СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке

Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
ТАСС вчера в 10:07
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Общество

В ДНР подорвали вышку сотовой связи

Lenta.ru 08:22
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Происшествия

СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат открыл стрельбу по сослуживцам, убив восемь человек.
Ведомости вчера в 08:27
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

REGNUM вчера в 10:33
Здоровье

Малышева раскрыла рецепт противоракового чая на каждый день

Слово и Дело 15:52
Общество

Украинца осудили за ношение футболки с гербом СССР

Суд в Кривом Роге признал местного жителя виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» за ношение футболки с гербом СССР.
Известия 18:57
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное