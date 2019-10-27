Футболисты "Краснодара" и "Оренбурга" сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата России. Игра, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. У хозяев гол забил Мануэл Фернандеш (44-я минута). У гостей отличился Джордже Деспотович (32).

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче чемпионата России

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