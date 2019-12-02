Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Краснодар» не смог забить «Тамбову»

На 62-й минуте Газинский с двадцати четырёх метров пробил по воротам, Шелия неудачно отбил мяч перед собой, сфера заметалась между игроками, а Берг с семи метров пробил в правую штангу. Несмотря на несколько реальных шансов, "Краснодар" так и не смог открыть счет - 0:0.
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