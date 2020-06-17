Футбол
ТАСС СпортМусаев: «Краснодар» в нынешнем году не сыграет в оптимальном составе
Футболисты "Краснодара" не смогут в этом году сыграть в оптимальном составе из-за повреждений у нескольких игроков. Об этом в эфире канала "Россия-24" рассказал тренер команды Мурад Мусаев.
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Мурад Мусаев: «В этом году „Краснодар“ не будет играть в оптимальном составе»
Спорт-Экспрессвчера в 18:45
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Общество
В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек
С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
ИА БНК 05:16
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Экономика
Минтруд предлагает компенсировать работодателям затраты на оплату временной занятости
Министерство труда и социальной защиты направило в Минэкономразвития России предложение по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, в условиях пандемии.
ТАСС 01:18
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
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Происшествия
К Ефремову снова приехали силовики
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) вновь приехали в квартиру актера Михаила Ефремова.
Lenta.ru 04:54
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека
На 17 июня в Ростовской области у 7951 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:39
Космос
«Спектр-РГ» просканировал звездное небо
TelecomDaily 14 июня в 19:05
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
РИА Новости 01:53
Общество
В Тульской области за сутки выявили 91 носителя коронавируса
Тула, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Тульской области за последние сутки, сообщили 17 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:48
Общество
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело 15 июня в 23:17
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото
Профиль вчера в 01:39
Армия и оружие
Стратегический бомбардировщик США пролетел возле Санкт-Петербурга
Вблизи Санкт-Петербурга были замечены американские бомбардировщики B-52H Stratofortress.
Цензуры.Нет вчера в 11:55
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
Хоккей
Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России
Live24 вчера в 02:09
Единоборства
Глава UFC назвал четырех величайших бойцов в истории ММА
Президент UFC, Дана Уайт, поддержал новый тренд и назвал четырех величайших бойцов, которые, по мнению руководителя крупнейшего мма-промоушена, навсегда вписали свои имена в историю смешанных единоборств.
FightTime.ru 01:53
Общество
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:45
Космос
Илон Маск анонсировал строительство плавучего космодрома для Starship
ИА Красная Весна вчера в 19:03
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Происшествия
После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана
В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru вчера в 12:43
Происшествия
Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье
Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
В Москве скупают онлайн-голоса за поправки в Конституцию
Москвичам предлагают в обмен на денежное вознаграждение регистрироваться на голосование по поправкам в Конституцию с подставных сим-карт и голосовать за их принятие.
Городовой 03:40