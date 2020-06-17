Футболисты "Краснодара" не смогут в этом году сыграть в оптимальном составе из-за повреждений у нескольких игроков. Об этом в эфире канала "Россия-24" рассказал тренер команды Мурад Мусаев.

Мусаев: «Краснодар» в нынешнем году не сыграет в оптимальном составе

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