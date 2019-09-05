Футбол
Sport24.ru«Краснодар» не стал отзывать заявление о расторжении контракта Мамаева
Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов сообщил о том, что «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
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РФС не сможет рассмотреть вопрос о расторжении контракта между Мамаевым и «Краснодаром» на следующий день после освобождения футболиста
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1-2 недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в случае, если оно состоится.Спорт-Экспрессвчера в 08:44
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