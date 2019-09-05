Футбол
Sport24.ru«Краснодар» не стал отзывать заявление о расторжении контракта Мамаева
Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов сообщил о том, что «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
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РФС не сможет рассмотреть вопрос о расторжении контракта между Мамаевым и «Краснодаром» на следующий день после освобождения футболиста
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1-2 недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в случае, если оно состоится.Спорт-Экспрессвчера в 08:44
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В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, а также вспомнил инцидент из 2018 года, когда его ударил по лицу неизвестный мужчина, находившийся возле одного из петербургских гей-клубов.
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В США впервые в истории армии генералами стали две сестры
Две сестры впервые за 244-летнюю историю армии США стали генералами, передает USA Today.
Аргументы и Факты 12:04
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
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Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
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Вести.Ru 06:17
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Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Коммерсантъ 11:41
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Ранее Медведев и Димитров встречались друг с другом дважды: на турнире в Лондоне в 2017 году победил Димитров, а спустя несколько месяцев в Вашингтоне выиграл уже Медведев.
Нева Спорт вчера в 22:08
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
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Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Кубань 24 09:55
Авто
Представлен внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении
Японский автопроизводитель представил внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении Knight Edition.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
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Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
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Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
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Российская газета 04 сентября в 22:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
Вечерняя Москва 06:06
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Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
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Газета.Ru 09:27
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Футбол
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала "мафия", в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.
РИА Новости 06:50
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Ведомости 06:19
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Нурмагомедов назвал сгонку веса перед боем с Порье лучшей в карьере
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал свою нынешнюю сгонку веса перед боем с американцем Дастином Порье лучшей в карьере.
ТАСС 11:51
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино
В столице открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино, сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском 11:41
Экономика
Путин поддержал ипотеку в 2% для молодых семей в ДФО
Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 04:12
Политика
Путин проверит строительство космодрома «Восточный»
Президент России Владимир Путин 6 сентября побывает на космодроме «Восточный» и посмотрит, как строятся новые объекты, сообщает 5 сентября пресс-служба Кремля.
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Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
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