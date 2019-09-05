Футбол
Sport24.ru«Краснодар» не стал отзывать заявление о расторжении контракта Мамаева
Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов сообщил о том, что «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
РФС не сможет рассмотреть вопрос о расторжении контракта между Мамаевым и «Краснодаром» на следующий день после освобождения футболиста
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сможет рассмотреть вопрос расторжения контракта между «Краснодаром» и полузащитником Павлом Мамаевым через 1-2 недели после выхода футболиста из колонии общего режима на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в случае, если оно состоится.Спорт-Экспрессвчера в 08:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6981 источник, обновлено в 09:18, Вашингтон
Финансы
Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
BFM.ru 08:41
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM 00:54
Происшествия
Бастрыкин попросил передать дело о нападении на Памфилову в СК
Глава Следственного комитета инициировал передачу уголовного дела о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову из МВД в подчиненное ему ведомство.
РБК 08:41
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Наука
Высокотехнологичная перчатка обеспечит протезу руки чувствительность
В Университете Пердью создали перчатку, которая способна передавать сенсорную чувствительность протезу руки.
Live24 вчера в 05:39
Политика
Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
Политика
Россия и ЕС договорились о новых трехсторонних переговорах по газу
Трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС о дальнейшем транзите российского газа состоятся в сентябре.
REGNUM 07:31
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Российская газета 08:55
Экономика
Путин объявил о запуске ипотеки под 2% годовых
Запуск льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке одобрил российский президент Владимир Путин.
Pravda.Ru вчера в 05:00
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Российская газета вчера в 22:30
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Космос
Метрополитен представляет выставку «Муза Аполлона. Луна в эпоху фотографии»
The Art Newspaper Russia 05:46
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Александр Цекало залез под юбку Дарине Эрвин прямо в машине
На фотографии Дарина запечатлена за рулем дорогой иномарки. Ее лицо в кадр не попадает, зато попадают в кадр ее бедра в юбке.
Bimru.ru 08:40
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Индия предоставит кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
RT на русском вчера в 04:12
Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Армия и оружие
Из-за санкций на российские подлодки поставили старье
На российские подлодки, которые дежурят у берегов Сирии, из-за санкций заменили батареи импортного производства на старые советские.
Утро.ru вчера в 09:47
Технологии
Сбербанк позволил менять пин-код карт в веб-версии «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк ввел функцию изменения пин-кода карты в веб-версии «Сбербанк онлайн», сообщает пресс-служба банка.
Rambler News Service 08:52
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Теннис
Патрик Макинрой: Димитров победит Медведева
Димитров великолепно защищается, и я думаю, что он победит Медведева.
GoTennis.ru 06:58
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о главном правиле «Comedy Woman»
Варнава считает, что главное правило, которое помогает "Comedy Woman" оставаться одним из наиболее рейтинговых шоу на отечественном телевидении, это "разделять дружбу и работу".
Дни24 03:22
Экономика
В августе число рабочих мест в США выросло слабее прогнозов, безработица осталась на уровне 3,7%
Средняя почасовая оплата труда в США в прошлом месяце увеличилась на 0,4% относительно июня и на 3,2% в годовом выражении.
Финмаркет 09:10
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
Сборная России по футболу сыграет с командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в белой форме.
РИА Новости 07:30
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57